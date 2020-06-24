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"Весёлый розыгрыш". Развод Асмус и Харламова оказался шуткой

Ведущий передачи признался, что они стали лучшими участниками за всю историю проекта.

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Фото © Instagram / asmuskristina

Заявление о разводе звёздной пары Гарика Харламова и Кристины Асмус оказалось розыгрышем ютуб-шоу Александра Гудкова Comment Out. Об этом рассказал ведущий передачи Владимир Маркони.

Да, разумеется, они участвовали в проекте! И здорово, что этот весёлый розыгрыш и дружеская подколка так интересно взбудоражили медийное пространство, — признался ведущий в беседе с KP.ru.

По его словам, в последнем раунде шоу пара получила двойное задание. Подтверждением тому является текст схожего содержания на страницах обоих участников, поскольку в задании, по словам Маркони, были определённые условия. Ведущий проекта добавил, что Асмус и Харламов стали лучшими участниками шоу.

Сейчас будет основная часть шоу 1 июля. И потом, в июле, мы должны уже выпустить их. Гарик и Кристина были лучшими участниками шоу, — признался Маркони.

Напомним, о разводе звёздная пара объявила 22 июня. Как они сами рассказали, в случившемся не стоит винить ни фильм "Текст", ни "третьи лица". При этом и Харламов, и Асмус заверили поклонников, что процесс будет проходить в дружеской атмосфере и "без грязи".

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