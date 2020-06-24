"Сила, талант и вера". Эмира Кустурицу впечатлил главный храм Вооружённых сил России

Сербский режиссёр Эмир Кустурица посетил главный храм Вооружённых сил РФ, который построили в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, и уникальный музейный комплекс "Дорога памяти". Об этом сообщили в Минобороны России.

Прославленный режиссёр остался под впечатлением от образа Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма. Это самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике. По словам Кустурицы, сложно поверить в то, что храм возвели всего за полтора года. Работу строителей, скульпторов и художников, которые трудились над сооружением, он сравнил с творчеством Леонардо да Винчи.

— Появление главного храма ВС России — это симбиоз православного чувства и границ вашей родины. Без этого чувства и без этой философии Россия не была бы страной, которая граничит с Богом. Главный храм ВС России — это сила, талант и вера, — отметил он.

Во время экскурсии режиссёр оставил запись в книге почётных гостей. Он стал вторым гостем, который написал отзыв в книге. Кустурица признался, что не может описать те чувства, которые испытывает в этом храме, об этом можно только написать.