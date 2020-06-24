Песков прокомментировал сообщения об отъезде Лукашенко сразу после Парада Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко присутствовал на торжественном приёме в Кремле в честь иностранных лидеров, которые прилетели в Москву на Парад Победы. Об этом сообщил "Ведомостям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее ряд СМИ сообщил, что Лукашенко уехал в аэропорт сразу после парада на Красной площади и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Как ранее сообщал Лайф, на Парад Победы приехали главы десяти стран: Сербии, Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Боснии и Герцеговины, Молдавии, Южной Осетии, Узбекистана и Таджикистана. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на Красную площадь вместе со своими сыновьями. Белорусский лидер во время парада разговорился с одним из ветеранов и не смог сдержать слёз.