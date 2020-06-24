Патриарх Кирилл назначил штатное духовенство главного храма Вооружённых сил

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил штатных священнослужителей собора Воскресения Христова в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке, также являющегося главным храмом Вооружённых сил России. О соответствующих патриарших указах сообщает сайт Московской городской епархии.

— Протоиерей Александр Солдатенков, настоятель Патриаршего подворья при храме Иконы Божией Матери "Благодатное Небо" г. Кубинки Московской области, в дополнение к несомому послушанию назначается штатным священником Патриаршего собора во имя Воскресения Христова — главного храма Вооружённых сил Российской Федерации, — говорится в документах епархии.

Другим указом патриарха штатным священнослужителем собора назначен клирик храма преподобного Андрея Рублёва в Раменках иерей Андрей Дьяченко.

Как сообщал Лайф, ранее патриарх передал храму икону Святой Троицы и поблагодарил за его возведение президента России Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, строителей и художников, оформлявших собор, а также представителей Вооружённых сил РФ.