Джордж Мартин рассказал, когда закончит эпопею "Песнь льда и пламени"

Писатель Джордж Мартин с надеждой объявил, что очередную книгу из эпопеи "Песнь льда и пламени", по мотивам которой сняли сериал "Игра престолов", он закончит в 2021 году. Об этом автор написал в своём блоге.

Писатель отметил, что в его работе намечается "устойчивый прогресс". Весь период ограничений, связанных с коронавирусом, он проводит в доме в горах. Мартин признался, что его расстроила отмена визита в Новую Зеландию на съезд писателей-фантастов из-за пандемии. Но сейчас он даже рад этому, потому что может сосредоточиться на написании книги.

— Я всегда могу посетить Новую Зеландию в следующем году, когда, как я надеюсь, будет покончено как с "Ветрами зимы", так и с CoViD-19, — написал автор.