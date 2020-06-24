Суд отклонил жалобу на задержание соперника Лукашенко на выборах президента

Минский суд отклонил жалобу адвокатов экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико на его задержание. Об этом сегодня сообщил защитник кандидата на пост главы республики Дмитрий Лаевский.

— Когда он (Виктор Бабарико. — Прим. Лайфа) находился в здании Департамента финансовых расследований (ДФР), требовал адвокатов, а адвокатов не пускали в здание, несмотря на отправленные ими по электронной почте документы о полномочиях и жалобы, — приводит слова юриста Tut.by.

Отмечается, что сегодня защитники Бабарико вновь попытались попасть к нему в СИЗО, однако сделать этого снова не удалось. Адвокатов не пустили, ссылаясь на эпидемию коронавирусной инфекции. Лаевский добавил, что в связи с систематичностью отказов написал жалобу в Генеральную прокуратуру Белоруссии.