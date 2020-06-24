Школьник из Челябинска начал сдавать макулатуру, чтобы помогать детским домам

Школьник Савва Ярыгин из Челябинска собирает макулатуру, сдаёт её и на вырученные деньги покупает футбольные мячи для детских домов и реабилитационных центров. По словам 11-летнего мальчика, он очень любит играть в футбол и хочет, чтобы такая возможность была у каждого ребёнка.

— Я сидел и думал: я люблю играть в футбол, а дети из детских домов не могут играть. И вот я собираю макулатуру, чтобы и у них была возможность играть в футбол, — рассказал Лайфу мальчик.

Старые книги, газеты и коробки приносят ему неравнодушные челябинцы. Один мячик ему обходится в 200 рублей. Чтобы накопить такую сумму, нужно сдать больше 20 килограммов макулатуры.

Первую партию спортивного инвентаря юный волонтёр уже отвёз воспитанникам социально-реабилитационного центра. Сейчас в нём содержится 15 детей, родителей которых временно лишили родительских прав.

— Я восхищаюсь этим ребёнком. То есть у него уже сознание работает так, что можно сделать добро и именно своим трудом. Догадался подать объявление о сборе макулатуры и купить мячи детям такого же возраста, как и он, — отметила Ирина Седых, воспитатель социально-реабилитационного центра.

Савва планирует всё лето собирать макулатуру, чтобы на вырученные деньги покупать подарки нуждающимся детям.