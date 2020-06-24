В Союзе чернобыльцев России поддержали съёмки фильма Козловского о катастрофе на АЭС

Председатель российского союза "Чернобыль" Вячеслав Гришин отреагировал на публикацию первого трейлера фильма-катастрофы Данилы Козловского о трагедии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года. По мнению непосредственного участника тех событий, подобные фильмы необходимы для сохранения исторической памяти о катастрофе, в особенности среди молодых людей.

— Полагаю, что такие картины нужны... Видение катастрофы, особенно у молодых режиссёров, не всегда соответствует тому, что там происходило. На наш взгляд, картина нужна. Очень много материалов пока находятся "за семью печатями", — заявил Гришин в интервью радио "Говорит Москва".

Как добавил глава Союза чернобыльцев России, насколько достоверен исторической правде фильм Козловского, по одному трейлеру сказать сложно, но у него точно был доступ ко всем материалам по трагедии и людям, принимавшим непосредственное участие в ликвидации аварии.

— Наверняка у Козловского есть информация, касающаяся, на мой взгляд, тех воспоминаний, той литературы, которую издавали как сами участники ликвидации, так и учёные, активно участвующие в ликвидации последствий катастрофы. По трейлеру очень сложно судить картины, тем более что история ликвидации последствий чернобыльской катастрофы, её причин остаётся предметом для споров, дискуссий. Безусловно, это авторская работа, художественный фильм, его точка зрения как режиссёра, — заявил Гришин.