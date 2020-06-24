Врачи рассказали о состоянии найденных в Москве "суррогатных" младенцев

Новорождённых малышей, которых накануне нашли в одной из столичных квартир, можно считать условно здоровыми. Об этом сегодня заявил главный врач детской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов.

— Двое детей в одной из больниц, мальчик и девочка, на вид 3–4 месяца, в удовлетворительном состоянии, видимых повреждений нет, признаков насилия тоже. Пока условно их можно считать здоровыми, — приводит его слова РИА "Новости".

По его словам, двое других детей также находятся в удовлетворительном состоянии. Ещё у одного малыша, самого маленького из всех, обнаружили признаки желтухи, которая вполне характерна для детей такого возраста. Также у него выявили конъюнктивит, но в целом ребёнок также является здоровым, сообщил Османов. Он добавил, что все дети пройдут глубокое обследование, чтобы сделать окончательное заключение об их здоровье.