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Опубликовано 24 июня 2020, 16:11

Володин возложил цветы на Мамаевом кургане в память о погибших воинах

Председатель ГД Вячеслав Володин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Фото © Госдума

Председатель ГД Вячеслав Володин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Фото © Госдума

Спикер нижней палаты отметил, что победа дала возможность людям жить, планировать будущее, растить детей и радоваться жизни.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин возложил цветы на Мамаевом кургане в память о павших в Великой Отечественной войне солдатах. Дань уважения погибшим вместе с ним выразил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Всех нас с Днём Победы! Сегодня здесь, в Волгограде, соприкасаешься с историей и понимаешь, какой ценой далась Победа, далась наша жизнь, — сказал Володин.

Спикер Госдумы заявил, что Великая Отечественная прошла по каждой семье. Лично у него эта война отняла дедушку и дядю. Володин отметил, что победа дала возможность людям жить, планировать будущее, растить детей и радоваться жизни.

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Алёна Темирчиева
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