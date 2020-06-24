Володин возложил цветы на Мамаевом кургане в память о погибших воинах
Председатель ГД Вячеслав Володин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Фото © Госдума
Спикер нижней палаты отметил, что победа дала возможность людям жить, планировать будущее, растить детей и радоваться жизни.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин возложил цветы на Мамаевом кургане в память о павших в Великой Отечественной войне солдатах. Дань уважения погибшим вместе с ним выразил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
— Всех нас с Днём Победы! Сегодня здесь, в Волгограде, соприкасаешься с историей и понимаешь, какой ценой далась Победа, далась наша жизнь, — сказал Володин.
Спикер Госдумы заявил, что Великая Отечественная прошла по каждой семье. Лично у него эта война отняла дедушку и дядю. Володин отметил, что победа дала возможность людям жить, планировать будущее, растить детей и радоваться жизни.
Главное мероприятие в честь Победы в ВОВ состоялось сегодня в Москве. Пешие колонны из более чем 13 тысяч военнослужащих промаршировали по Красной площади в сопровождении военной техники и авиации. Пронаблюдали за этим президент России Владимир Путин, который открывал парад, лидеры десяти иностранных государств, а также десятки ветеранов Великой Отечественной войны.