Хабенский пообещал отдать полученные от госпремии деньги на благотворительность

Президент РФ Владимир Путин вручил государственную премию актёру Константину Хабенскому. К награде его представили за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности: Хабенский создал фонд спасения детей с онкологическими заболеваниями.

— Эта премия принадлежит всем сотрудникам нашего фонда, всем соратникам, всем людям, которые не жалеют ни времени, ни сил, которые делают общее дело: это и волонтёры, и частные лица, и компании разных величин, и моя большая семья, и моя мама, — сказал актёр.

Хабенский добавил, что с каждым годом желающих помочь становится всё больше, а саму премию, сумма которой равна десяти миллионам рублей, он пообещал пожертвовать на благотворительность.

— Всю по праву принадлежащую ему народную любовь, актёрскую славу Константин Юрьевич поставил на службу милосердию, — отметил глава государства.

Как ранее сообщал Лайф, к наградам были представлены российские деятели в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в сфере гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты. Церемония награждения прошла в Екатерининском зале Первого корпуса Кремля.