На Украине из-за ливней затопило больницу с больными коронавирусом

На Украине из-за сильных ливней затоплена районная больница в городе Галич Ивано-Франковской области, в которой среди пациентов есть и больные коронавирусом. Спасатели начали эвакуировать людей, сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль.

— Есть определённые сложности из-за того, что там есть заболевшие коронавирусом. Далее проинспектируем горный район и после обеда проведём заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будем принимать необходимые для преодоления последствий стихии решения, — написал он в своём Telegram.