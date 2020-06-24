На Украине из-за ливней затопило больницу с больными коронавирусом

На Украине из-за сильных ливней затоплена районная больница в городе Галич Ивано-Франковской области, в которой среди пациентов есть и больные коронавирусом. Спасатели начали эвакуировать людей, сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль.
— Есть определённые сложности из-за того, что там есть заболевшие коронавирусом. Далее проинспектируем горный район и после обеда проведём заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будем принимать необходимые для преодоления последствий стихии решения, — написал он в своём Telegram.
Украинские власти из-за непогоды ввели режим ЧС в Ивано-Франковской и Черновицкой областях страны. Обильные дожди наблюдаются также во Львовской и Закарпатской областях. Из-за стихии уже погибли три человека, ещё один пропал без вести. Чтобы справиться с последствиями стихии, в пострадавшие регионы направили авиацию и военных.