Семью замурованного в бетон мальчика из Астрахани проверят на соучастие в его убийстве

Брат мальчика, тело которого обнаружили в бетоне под домом в Астрахани, знал о преступлении, но скрывал эту информацию несколько месяцев. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— О том, где оно [тело] находится, рассказал старший брат. Он узнал от матери, но не сразу, а после того как мальчика уже убили и перевезли туда. В ходе очередного опроса он признался, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, его решено проверить на соучастие в убийстве ребёнка. Также следователи выяснят роль в чудовищном преступлении остальных родственников: отца и старшей сестры мальчика. Правоохранители подозревают, что семья могла быть в курсе расправы. Пока в убийстве обвиняется лишь мать 12-летнего мальчика. Сейчас 56-летняя женщина находится под стражей, суд арестовал её на два месяца.