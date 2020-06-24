В Болгарии обрушился строящийся тоннель, есть пострадавшие

В ходе строительства тоннеля "Железница" на автомагистрали "Струма" в Болгарии произошло частичное обрушение горных пород. Под завалами оказались три человека, они получили различные травмы. Однако спасателям удалось их достать, пострадавшие госпитализированы.

— Трое пострадавших извлечены из-под завала и с различными травмами госпитализированы, погибших нет, — сообщил в ходе брифинга по данному ЧП министр здравоохранения Кирил Ананиев.

Отметим, "Железница" должна стать самым длинным автомобильным тоннелем в Болгарии. Проектная длина участка — 2,2 километра. Строителям уже удалось преодолеть 850 метров. Общая стоимость строительства оценивается более чем в 90 миллионов евро. Тоннель планируется открыть в 2021 году.