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Путин: Надеюсь, что жизнь восстановится и войдёт в нормальное русло

Глава государства отметил, что пока необходимо "быть аккуратными".

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Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что эпидемия коронавируса отступит и жизнь вернётся в нормальное русло. Российский лидер сказал об этом лауреатам государственных премий за 2019 год.

Надеюсь, что жизнь сейчас восстановится, войдёт в нормальное русло и будет проще, спокойнее работать. Но тем не менее, я уже публично сказал об этом, нужно быть пока аккуратными. Доктора знают, о чём я говорю. Надеюсь, вы меня поддержите, — сказал глава государства.

Ранее сегодня Владимир Путин провёл в Кремле приём для иностранных лидеров, приехавших на Парад Победы, и произнёс тост в честь ветеранов. Затем российский лидер вручил государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в сфере гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты за 2019 год.

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