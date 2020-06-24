Путин: Надеюсь, что жизнь восстановится и войдёт в нормальное русло

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что эпидемия коронавируса отступит и жизнь вернётся в нормальное русло. Российский лидер сказал об этом лауреатам государственных премий за 2019 год.

— Надеюсь, что жизнь сейчас восстановится, войдёт в нормальное русло и будет проще, спокойнее работать. Но тем не менее, я уже публично сказал об этом, нужно быть пока аккуратными. Доктора знают, о чём я говорю. Надеюсь, вы меня поддержите, — сказал глава государства.