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"Над водой торчат плавники!" В Москве-реке сняли рыбу, похожую на акулу

Подозрительная обитательница столичных вод достигает около метра в длину.

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В водоотводном канале Москвы-реки очевидцы заметили рыбу, очень похожую на акулу. Очевидец снял на видео водного обитателя с Чугунного моста в районе Кадашевской набережной.

— Природа в Москве до того очистилась, что в водоотводном канале завелись акулы, — заявил Лайфу автор видео.

На кадрах отчётливо видно, что в воде плавает рыба крупного размера. На поверхности периодически появляются её плавник и хвост, которые действительно очень напоминают части тела морской хищницы. Именно из-за плавников над водой очевидцы заподозрили, что в Москве-реке появилась акула.

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