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"Зона — это испытание". Кокорин дал совет Ефремову на случай тюремного заключения

Скандальный футболист выразил надежду, что артист избежит строгой меры наказания.

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Михаил Ефремов. Фото © ТАСС / Пресс-служба Таганского суда

Футболист Александр Кокорин, который ранее сам был осуждён и отбывал наказание в колонии, дал Михаилу Ефремову совет на случай, если актёра ждёт тот же исход. Прежде всего спортсмен рекомендовал артисту набраться терпения и приготовиться соблюдать порядок и много работать, если он хочет поскорее покинуть места лишения свободы.

Терпения. Держаться и пройти этот путь достойно, если он всё-таки там окажется. Надеюсь, что не окажется. Если он человек хороший, к нему там хорошо отнесутся. А ошибки у всех бывают, правильно? Если ты хочешь оттуда поскорее выйти, то надо соблюдать порядок, работать. Мы работали, к нам нормально относились. Там много ребят, которые любят футбол. Им тоже было интересно оказаться рядом с нами. Мы общались, — сказал Кокорин в интервью "Комсомольской правде".

Спортсмен добавил, что статус человека на воле не будет играть роли в местах заключения, для начальника исправительного учреждения все равны, да и прочие заключённые не поймут, если кого-то начнут выделять.

Нет такого человека, который чувствует себя там хорошо. На зоне мне было ужасно, потому что я очень скучал по дому. А так, чтобы какие-то кошмарные вещи там видел, — нет. Но снова оказаться там не хочется. Зона — это испытание, и из него можно выйти по-разному, — подытожил футболист.

Напомним, поздно вечером 8 июня в центре российской столицы Михаил Ефремов за рулём джипа пересёк двойную сплошную и врезался в фургон. Водитель ВАЗа скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент аварии в крови актёра были алкоголь и наркотики. Теперь Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, суд отправил его под домашний арест на два месяца.

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