Посол России отметил активный интерес в Германии к статье Путина о Второй мировой

Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил, что статья российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне вызвала бурный интерес в политических, научных и общественных кругах в Германии.

— Статья президента очень активно обсуждается в самых различных кругах — и в политических, и в научных, и в широкой общественности. Мы это видим, мы это фиксируем, мы будем это, разумеется, анализировать. Это очень важная и своевременная статья, — сказал он РИА "Новости".

По мнению дипломата, статья Путина позволяет глубоко взглянуть на историю — предвоенную и военную. Публикация делает невозможным фальсифицировать прошлое, уверен Нечаев.