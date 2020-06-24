Посол России отметил активный интерес в Германии к статье Путина о Второй мировой

Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил, что статья российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне вызвала бурный интерес в политических, научных и общественных кругах в Германии.
— Статья президента очень активно обсуждается в самых различных кругах — и в политических, и в научных, и в широкой общественности. Мы это видим, мы это фиксируем, мы будем это, разумеется, анализировать. Это очень важная и своевременная статья, — сказал он РИА "Новости".
По мнению дипломата, статья Путина позволяет глубоко взглянуть на историю — предвоенную и военную. Публикация делает невозможным фальсифицировать прошлое, уверен Нечаев.
Напомним, ранее статью Путина "Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны" опубликовали в американском журнале National Interest. В ней рассказывается о вкладе СССР в победу над нацистской Германией, попытках переписать историю и намерениях России твёрдо противостоять этому. Позже публикация появилась на сайте Кремля, а также в мексиканской газете El Universal и одном из крупнейших болгарских изданий "Труд".