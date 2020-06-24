"Сильный сигнал для Москвы". США направят в Польшу военнослужащих из Германии

Президент США Дональд Трамп заявил, что американских военнослужащих из Германии отправят в Польшу.
— Мы отправим им дополнительные войска, они за это заплатят. Возможно, мы перебросим их из Германии, — заявил американский лидер по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Вашингтоне.
Дуда также попросил своего американского коллегу не выводить гарнизоны из Европы, поскольку их присутствие является важнейшим элементом безопасности. Он подчеркнул, что Варшава готова принять американских военнослужащих, чтобы они оказали поддержку в случае внешней агрессии.
Лидер США, в свою очередь, заявил, что намерен "поладить" с Россией, несмотря на переброску войск в Польшу. Он подчеркнул, что это "сильный сигнал" для Москвы.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ Пентагону сократить присутствие американских военнослужащих в Германии. К сентябрю из страны планируется вывести 9,5 тысячи солдат, в то время как сейчас в Германии их около 34,5 тысячи. В Варшаве выразили надежду, что выведенные войска смогут как можно быстрее прибыть в Польшу.