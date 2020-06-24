"Сильный сигнал для Москвы". США направят в Польшу военнослужащих из Германии

Президент США Дональд Трамп заявил, что американских военнослужащих из Германии отправят в Польшу.

— Мы отправим им дополнительные войска, они за это заплатят. Возможно, мы перебросим их из Германии, — заявил американский лидер по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Вашингтоне.

Дуда также попросил своего американского коллегу не выводить гарнизоны из Европы, поскольку их присутствие является важнейшим элементом безопасности. Он подчеркнул, что Варшава готова принять американских военнослужащих, чтобы они оказали поддержку в случае внешней агрессии.

Лидер США, в свою очередь, заявил, что намерен "поладить" с Россией, несмотря на переброску войск в Польшу. Он подчеркнул, что это "сильный сигнал" для Москвы.