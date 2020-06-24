Общероссийское голосование о поправках в Конституцию стартует 25 июня по всей стране

На всей территории России начинается голосование по поправкам в конституцию.

Основной день голосования - 1 июля, однако жители страны могут сделать свой выбор с 25 по 30 июня. В этот промежуток избирательные участки будут открыты каждый день с 08:00 до 20:00 по местному времени. Подсчёт голосов пройдёт 1 июля после закрытия всех участков.

23 июня в своём обращении к гражданам президент России Владимир Путин отметил, что поправки будут приняты только в том случае, если жители страны одобрят их. В случае их принятия новые положения "зададут более высокие требования к эффективности социальной и экономической политики, а также к повышению качества жизни".