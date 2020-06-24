Египетский депутат увидел угрозу национальной безопасности в воздушных змеях

Член комитета безопасности и обороны парламента Египта Халид Абу Талиб считает, что воздушные змеи представляют угрозу национальной безопасности страны, так как они могут быть использованы для видеосъёмки стратегических объектов.

— С колоссальным развитием технологий они стали в первую очередь угрозой не только для жизни детей, но и для национальной безопасности ввиду использования современных миниатюрных средств видеосъёмки, — приводит текст письма депутата премьер-министру страны портал Shorouk.

По мнению парламентария, власти должны дать гражданам советы и инструкции по использованию воздушных змеев. Подобные меры необходимы из-за увеличившихся случаев гибели детей после удара током или падения во время запуска летательных аппаратов.

За неполный последний месяц в стране зафиксировали три летальных случая при запуске воздушных змеев, ставших очень популярными этой весной. Жертвами стали 18-летний юноша и двое 11-летних мальчиков.