"Мы берём с Вас пример". Годовщину Победы и 95-летний юбилей празднует единственный в Петербурге Герой Советского Союза

Ветерана поздравил губернатор Северной столицы Александр Беглов, а администрация Магадана присвоила ему звание почётного гражданина города.

24 июня 95-й день рождения и 75-ю годовщину Победы отмечает единственный в Санкт-Петербурге Герой Советского Союза Михаил Ашик, о фронтовике рассказал телеканал "Санкт-Петербург".

На войну Михаил Владимирович ушёл в 18 лет из Краснодарского края, где он находился в эвакуации вместе с сестрой после первой блокадной зимы. Красноармеец был трижды ранен, освобождал Одессу, Румынию, Болгарию, Чехословакию, Австрию. А через три года рядовой 383-й дивизии получил высший знак отличия — звание Героя Советского Союза. И вот в 2020 году он увидел ещё один Парад Победы, который прошёл на Дворцовой площади, и присутствовал на нём, хоть и виртуально, в свой юбилей. А после торжественных мероприятий ветерану позвонил губернатор Александр Беглов.

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— Поздравляем вас с юбилеем. Вы у нас Герой Советского Союза, были в блокадном Ленинграде, воевали, воевали так, что мало никому не показалось, нашим неприятелям. Мы берём с вас пример, — поздравил фронтовика градоначальник.

Михаил Ашик получил знак отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом", памятные подарки от председателя законодательного собрания, министра внутренних дел, Росгвардии и многих других. Но самым приятным для ветерана стало присвоение ему звания почётного гражданина Магадана — в этом городе он прослужил 13 лет, вырастил сыновей и вернулся в родной Петербург.

Михаил Владимирович отпраздновал 95-летие и годовщину Победы в кругу семьи, рядом с ним была его супруга Анастасия, скоро у них грядёт очередная памятная дата — 70 лет свадьбы.

О своих военных заслугах фронтовик не рассказывает из скромности, даже родные сыновья узнали о подвигах отца из его книг — "Эстергомский десант", "Слово о 305-м батальоне", "144-й отдельный батальон морской пехоты в Великой Отечественной войне" и других. Ашик занимается литературным трудом уже полвека — с 1968 года. Имя Михаила Владимировича высечено в Москве на Поклонной горе, на обелисках в Киеве и Краснодаре.