Беглов: При проведении парада в Петербурге были соблюдены все требования Роспотребнадзора

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что при проведении Парада Победы на Дворцовой площади соблюдались все требования Роспотребнадзора, установленные в связи с распространением коронавирусной инфекции.

— Сегодня на Дворцовой площади был грандиозный парад. Мы пригласили ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников. Предусмотрели все меры предосторожности, чтобы здоровье ветеранов было в безопасности, — передаёт слова Беглова газета "Петербургский дневник".

Всего на трибунах собралось почти 700 гостей. У них были специальные значки в честь 75-летия Победы. По словам губернатора, до парада было много разговоров: приглашать фронтовиков или нет из-за пандемии. Но на общей встрече они заявили, что "не боялись фашистов, а коронавируса тем более".

— Хочу сказать, что все ветераны были очень дисциплинированны и по-военному сделали всё необходимое, чтобы обеспечить безопасность, не только свою, но и окружающих, — добавил градоначальник.

В завершение парада хор военнослужащих Западного военного округа в составе около пяти тысяч человек исполнил песню "Мы верили, мы знали — победим!".