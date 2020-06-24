Воздушный парад над Петербургом показали из кабины самолёта — видео

Авиация Западного военного округа показала кадры пролёта над Санкт-Петербургом. В них можно увидеть город с высоты птичьего полёта. В видео попали все самые главные достопримечательности Северной столицы России.

Сегодня во время торжественного парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне над Санкт-Петербургом и прежде всего над Дворцовой площадью пролетело несколько десятков вертолётов и самолётов.