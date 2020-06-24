Воздушный парад над Петербургом показали из кабины самолёта — видео

Авиация Западного военного округа показала кадры пролёта над Санкт-Петербургом. В них можно увидеть город с высоты птичьего полёта. В видео попали все самые главные достопримечательности Северной столицы России.
Сегодня во время торжественного парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне над Санкт-Петербургом и прежде всего над Дворцовой площадью пролетело несколько десятков вертолётов и самолётов.
Колонну воздушной части парада возглавил тяжёлый военно-транспортный вертолёт Ми-26, за ним пролетели два звена транспортников Ми-8, ударные вертолёты Ми-28Н, известные также как "Ночные охотники", и Ка-52 "Аллигатор". Следом летели транспортные самолёты Ан-12, Ан-26, Ту-134. Далее — самолёты-разведчики Су-24МР, истребители-перехватчики МиГ-31БМ и многоцелевые самолёты Су-34.