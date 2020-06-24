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В Махачкале полыхают магазины на площади 1200 квадратов — видео

Над объятыми пламенем торговыми павильонами клубится густой чёрный дым.

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Магазины загорелись на площади 1200 квадратных метров на проспекте Амет-Хана Султана в районе автостанции "Южная" в Махачкале. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, огонь уже полностью уничтожил несколько торговых точек.

На месте работает группировка из 65 человек и 21 единицы техники, — отметили в ведомстве.

Над объятыми пламенем магазинами клубится густой чёрный дым. В региональном МЧС РФ заверили, что в результате возгорания никто не пострадал. На место ЧП едет лаборатория по замеру ПДК вредных веществ.

Ранее Лайф сообщал, что в Лежневском районе Ивановской области при пожаре в частном доме погибли ребёнок и взрослый.

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