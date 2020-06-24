В Махачкале полыхают магазины на площади 1200 квадратов — видео

Магазины загорелись на площади 1200 квадратных метров на проспекте Амет-Хана Султана в районе автостанции "Южная" в Махачкале. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, огонь уже полностью уничтожил несколько торговых точек.

— На месте работает группировка из 65 человек и 21 единицы техники, — отметили в ведомстве.

Над объятыми пламенем магазинами клубится густой чёрный дым. В региональном МЧС РФ заверили, что в результате возгорания никто не пострадал. На место ЧП едет лаборатория по замеру ПДК вредных веществ.