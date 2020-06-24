Отец блогерши Насти Тропицель пригласил всех желающих на её кремацию

Петербургскую блогершу Анастасию Тропицель, погибшую в результате ДТП на Бали, кремируют на индонезийском острове. Об этом на странице Instagram, посвящённой памяти девушки, сообщил её отец. Он пригласил всех желающих посетить траурную церемонию.

— Всех друзей Насти и всех тех, для кого Настя имела большое значение, чью жизнь она изменила, приглашаем сказать напутственные молитвы, потому что идёт исцеление души. Насте слова поддержки сейчас очень важны от максимального числа людей, ей будет намного легче, — попросил папа Насти.

Тело 18-летней россиянки кремируют завтра без присутствия родственников. Мать Насти сообщила РИА "Новости", что они не могут вылететь в Индонезию из-за закрытых границ. Церемония состоится в 15:00 по балийскому времени (10:00 мск).