Парень блогерши Насти Тропицель, которая разбилась на Бали, пытается вывести деньги с её счетов

На днях популярная 18-летняя блогерша Анастасия Тропицель, больше известная как Настя Тропи, отдыхая на Бали, попала в аварию на мотоцикле, в результате чего получила травму головы и погибла. С ней в этот момент находился парень Виктор Майдановский, который к тому же является инструктором в мотошколе. Именно поэтому отец девушки и обвинил в её гибели Виктора, а следом раскрылись иные подробности, которые сделали ситуацию только хуже.

Фото © Instagram / nastyatropi

По словам отца блогерши, парень постоянно пытается вывести деньги с аккаунтов и счетов Насти. Попытки повторяются каждые 15 минут, хоть родители девушки уже всё заблокировали. Слёзы и печаль Виктора показные, считает отец Насти, "он монотонно работает, делает ужасные вещи", пишет "Комсомольская правда". Сам парень выкладывает печальные видео, где рассказывает, как Насте сейчас хорошо и как она просит отпустить и забыть эту ситуацию.

Фото © Instagram / letotropi

В жадность Виктора легко поверить, если учесть прошлое парня и его любовь к деньгам. Он сам признавался в интервью, что ещё с детства мечтал жить богато, поэтому начал работать, используя любые методы — и не всегда честные. Отец Насти утверждает, что Виктор сдал в аренду байк своей девушке из своей школы и к его профессионализму есть вопросы. По его словам, все мотоциклы в его школе уже битые — и не просто так.

Фото © Instagram / viktoradjan