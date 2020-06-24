"Мечта сбылась". Солист "Иванушек" переезжает в Испанию

Солист российской поп-группы "Иванушки International" рассказал о своём скором переезде в Испанию. Кирилл Туриченко считает средиземноморскую республику самой комфортной страной для жизни.

— Сейчас потихоньку перебираюсь в Испанию. Открою секрет: буквально неделю назад достроилась квартира, и я планирую переселиться туда. Мою родную Одессу, конечно, не перебить ничем, но в Испании ещё больше тёплых дней, чем там. 365 жарких дней, юг Испании, океан и море, там где Гибралтарский пролив. Я очень мечтал об этом, и мечта сбылась, — рассказал артист в эфире одесского ютуб-канала "Iнший".

Туриченко отметил, что постоянно переезжал и из-за этого у него возникли проблемы с личной жизнью. Артист родился в Одессе, потом семь лет жил в Киеве, а затем перебрался в Москву. Он добавил, что будет приезжать в Россию для репетиций и концертов, переезд никак не отразится на его участии в составе группы.