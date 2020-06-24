NASA назвало возможную дату возвращения экипажа Crew Dragon на Землю

Астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен, которых доставил на МКС пилотируемый корабль компании SpaceX, могут вернуться на Землю уже в августе, об этом на брифинге заявил заместитель руководителя программы космических полётов NASA Стив Стич.

Он отметил, что самая ранняя дата возвращения Crew Dragon с экипажем — 2 августа, но дальнейшие решения будут зависеть от загруженности на космической станции, в частности от графика выходов в открытый космос. Стич также пояснил, что, прежде чем произойдёт отстыковка, Хёрли и Бенкен некоторое время проведут на борту корабля SpaceX для его тестирования.

Руководитель программы коммерческих полётов NASA добавил, что астронавты следят за состоянием пристыкованного к МКС Crew Dragon, большую часть времени летательный аппарат находится в спящем режиме, но раз в неделю все системы включаются для проверки.