NASA заплатит 90 млн долларов за место в "Союзе"

Российских космонавтов планируют доставлять к МКС на американских космических кораблях, заявила представитель NASA Стефани Ширхольц. Об этом пишет Forbes. Сообщается, что сейчас об этом ведутся соответствующие переговоры.

NASA ведёт переговоры с "Роскосмосом", чтобы гарантировать, что в будущих миссиях "Союзов" и коммерческих пилотируемых миссиях будут участвовать и член экипажа от США, и космонавт для продолжения безопасной эксплуатации космической станции. Ожидается, что космонавты будут летать на Crew Dragon и Boeing Starliner и наоборот. Мы сейчас работаем над уточнением того, как это будет осуществляться Стефани Ширхольц представитель NASA

Ширхольц добавила, что астронавт NASA Кейт Рубинс отправится к Международной космической станции вместе с космонавтами Сергеем Рыжиковым и Сергеем Кудь-Сверчковым на российском корабле "Союз МС". Его запуск запланирован на 14 октября 2020 года.

Этот вариант контракта предусматривает выплату 90 252 905,69 доллара США за одно место для участника пилотируемой миссии, запланированной на осень 2020 года Стефани Ширхольц представитель NASA

Между тем на 30 августа 2020 года намечен следующий старт Crew Dragon к МКС, в эту миссию NASA собирается отправить астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннона Уокера и их японского коллегу Соити Ногучи. О каких-либо планах включить в состав экипажа российских космонавтов при этом не сообщается.

В то же время в NASA выразили надежду, что после полёта Кейт Рубинс уже не будет необходимости пользоваться услугами России для доставки астронавтов.

У NАSА есть высокая уверенность в том, что коммерческие пилотируемые миссии США будут доступны в 2020–2021 годах и что дальнейшие покупки мест в "Союзах" не потребуются Стефани Ширхольц представитель NASA

В опубликованной статье также утверждается, что после потери доходов от доставки американских астронавтов миссии "Союзов" могут оказаться невыгодными для России и "Роскосмос" в результате начнёт платить SpaceX и Boeing за места в американских кораблях.