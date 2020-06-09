Учёные выяснили, откуда взялся шестиугольник на Сатурне

Удивительный шестиугольный ураган в атмосфере Сатурна создают антициклоны, пишет Proceedings of the National Academy of Sciences. Сообщается, что планетологи из Гарвардского университета изучили снимки газового гиганта, переданные спутником "Кассини". Напомним, межпланетная станция работала на орбите вокруг Сатурна с 2004 по 2017 год.

На основе полученных данных учёные составили трёхмерную модель атмосферы планеты. Она показала, что под знаменитым многоугольным вихрем на глубине в тысячи километров его окружают три антициклона. По мнению исследователей, потоки газа в них идут в направлении, противоположном движению самой главной "воронки". В результате они меняют "поведение" ветров по краям урагана и таким образом придают ему форму гексагона.

Это атмосферное явление на Сатурне астрономы обнаружили ещё в начале 80-х годов, когда к планете подлетел аппарат "Вояджер-2". Интересно, что шестиугольник остаётся стабильным с тех самых пор, то есть без малого 40 лет. Ураган охватывает около 25 тысяч километров в поперечнике, скорость ветра в нём достигает 80–100 метров в секунду.