Учёные выяснили, откуда взялся шестиугольник на Сатурне

Удивительный шестиугольный ураган в атмосфере Сатурна создают антициклоны, пишет Proceedings of the National Academy of Sciences. Сообщается, что планетологи из Гарвардского университета изучили снимки газового гиганта, переданные спутником "Кассини". Напомним, межпланетная станция работала на орбите вокруг Сатурна с 2004 по 2017 год.