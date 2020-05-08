Тимати потроллил сбрившего брови Джигана

Армия фанатов всерьёз занервничала, увидев в руках у рэпера машинку для стрижки волос. А ведь во время эфира с Ивлеевой он доказал, что готов на всё.

Рэпер Тимати знает толк в развлечениях во время самоизоляции. Пару недель назад во время инста-эфира с Настей Ивлеевой ему пришлось ради хайпа проколоть себе губу, разрисовать лицо малярной краской, прогуляться босиком по мышеловкам, разбить смартфон молотком, поджечь себе руку и разрезать пополам дорогостоящую доску для сёрфинга. А сегодня артист шокировал поклонников, выложив видео, как он сбривает себе брови. Совсем как рэпер Джиган, который не так давно избавился от всей растительности на лице, попав в рехаб, напоминают "Дни.ру".

К счастью, видео оказалось постановкой. Особо терпеливые поклонники смогли с замиранием сердца досмотреть ролик до конца и убедиться, что брови рэпера на месте.