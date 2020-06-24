"Вот оно как". Харламов прокомментировал сообщение о фейковом разводе с Асмус

Комик Гарик Харламов опроверг заявление ведущего ютуб-шоу Comment Out Владимира Маркони о том, что развод с актрисой Кристиной Асмус является розыгрышем. Он сообщил, что в шоу он не участвовал и ему самому было бы интересно посмотреть этот выпуск.
— Вот оно как. Comment Out, значит. Ну действительно, как ещё пропиарить свою передачу? За счёт чужого развода. Господин Маркони, я в абсолютном восторге, — написал юморист на своей странице в "Инстаграме".
Ранее Маркони сказал журналистам, что заявление о разводе звёздной пары оказалось розыгрышем ютуб-шоу Александра Гудкова Comment Out. По его словам, в последнем раунде шоу пара якобы получила двойное задание. Подтверждением тому является текст схожего содержания на страницах обоих участников. Ведущий проекта добавил, что Асмус и Харламов стали лучшими участниками шоу.