"Вот оно как". Харламов прокомментировал сообщение о фейковом разводе с Асмус

Комик Гарик Харламов опроверг заявление ведущего ютуб-шоу Comment Out Владимира Маркони о том, что развод с актрисой Кристиной Асмус является розыгрышем. Он сообщил, что в шоу он не участвовал и ему самому было бы интересно посмотреть этот выпуск.

— Вот оно как. Comment Out, значит. Ну действительно, как ещё пропиарить свою передачу? За счёт чужого развода. Господин Маркони, я в абсолютном восторге, — написал юморист на своей странице в "Инстаграме".