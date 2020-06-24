Виктора Януковича снова заподозрили в госизмене на Украине

Государственное бюро расследований Украины предъявило подозрения в государственной измене бывшему президенту Виктору Януковичу, а также двум экс-министрам обороны Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву, об этом сообщается на сайте ГБР.

Отмечается, что их действия в период с 2012 по 2014 год были направлены на подрыв суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Незалежной и снижение её обороноспособности.

— Подозреваемые осуществляли целенаправленное снижение обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования Вооружённых сил Украины, которое заключалось в сокращении численности, расформировании (переформировании) отдельных воинских соединений, воинских частей и подразделений, изменении их места дислокации, — заявили в ГБР.

Согласно Уголовному кодексу Украины, по части 1 статьи 111 за госизмену Януковичу и соучастникам грозит от 12 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, если вина будет доказана.