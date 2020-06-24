Основатель Pink Floyd призвал не забывать, что нацистов разгромил именно СССР

Не нужно забывать, что в разгроме нацистской Германии ключевую роль сыграл именно Советский Союз. Об этом особенно нужно помнить, когда страны Запада негативно отзываются о России или "потрясают" перед ней оружием. Такое заявление сделал британский рок-музыкант Роджер Уотерс, один из основателей группы Pink Floyd.

— Мы уделяем слишком мало внимания тому факту, что именно русские разгромили нацистов и выиграли Вторую мировую войну для всего остального мира. Не отважные британцы или прибывшие на помощь из Северной Атлантики силы, а именно русский народ принёс величайшую жертву, чтобы сдержать нацистов и победить их, — передаёт RT его слова.

А антироссийские настроения в некоторых странах музыкант назвал "совершеннейшим безумием".