Основатель Pink Floyd призвал не забывать, что нацистов разгромил именно СССР

Не нужно забывать, что в разгроме нацистской Германии ключевую роль сыграл именно Советский Союз. Об этом особенно нужно помнить, когда страны Запада негативно отзываются о России или "потрясают" перед ней оружием. Такое заявление сделал британский рок-музыкант Роджер Уотерс, один из основателей группы Pink Floyd.
— Мы уделяем слишком мало внимания тому факту, что именно русские разгромили нацистов и выиграли Вторую мировую войну для всего остального мира. Не отважные британцы или прибывшие на помощь из Северной Атлантики силы, а именно русский народ принёс величайшую жертву, чтобы сдержать нацистов и победить их, — передаёт RT его слова.
А антироссийские настроения в некоторых странах музыкант назвал "совершеннейшим безумием".
Напомним, сегодня на Красной площади состоялся Парад Победы в честь 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. Открыл торжественную часть Парада Победы президент России Владимир Путин. Он поприветствовал гостей праздника и выступил с речью. После этого на площадь вышли пешие колонны военнослужащих, которых было более 13 тысяч. Следом прошла военная техника, некоторые машины принимали участие в мероприятии впервые. Закончился парад традиционным пролётом самолётов и вертолётов.