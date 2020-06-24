На Украине пытаются через суд отменить запрет на въезд в Россию без загранпаспорта

На Украине оспаривают постановление правительства страны, которое запрещает въезд в Россию без заграничного паспорта. Два иска поданы в Окружной административный суд Киева, сообщает пресс-служба суда.

В декабре 2019 года Кабмин Украины обязал своих граждан с 1 марта 2020 года пересекать российскую границу только по загранпаспортам. При этом при возвращении украинцев из РФ на родину их будут пропускать по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производств по поступившим искам. Истцы просят суд признать противоправным и недействительным постановление.