В Кузбассе бывший зарезал 20-летнюю сироту, сжёг её тело и закопал в глуши ради её квартиры

Шокирующее своей жестокостью убийство произошло в Кемеровской области. Там местный житель сперва зарезал, а затем сжёг свою экс-возлюбленную из-за квартиры, доставшейся ей от государства.

Как сообщает портал Region Online, инцидент произошёл в середине июня. 20-летняя жительница Кузбасса числилась сиротой, в связи с чем власти выделили ей бесплатную квартиру. Об этом узнал её бывший молодой человек. Он наведался к ней и каким-то образом уговорил девушку переписать жильё на него.

После этого решил избавиться от девушки. Под предлогом заработка он вывез её в лес, где жестоко зарезал, а тело попытался сжечь. Останки молодой человек закопал. При этом отмечается, что в деле фигурирует ещё один подозреваемый, однако никаких подробностей о нём пока нет.