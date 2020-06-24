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В Кузбассе бывший зарезал 20-летнюю сироту, сжёг её тело и закопал в глуши ради её квартиры

До этого он убедил жертву переписать подаренное государством жильё на него.

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Фото © Getty Images

Шокирующее своей жестокостью убийство произошло в Кемеровской области. Там местный житель сперва зарезал, а затем сжёг свою экс-возлюбленную из-за квартиры, доставшейся ей от государства.

Как сообщает портал Region Online, инцидент произошёл в середине июня. 20-летняя жительница Кузбасса числилась сиротой, в связи с чем власти выделили ей бесплатную квартиру. Об этом узнал её бывший молодой человек. Он наведался к ней и каким-то образом уговорил девушку переписать жильё на него.

После этого решил избавиться от девушки. Под предлогом заработка он вывез её в лес, где жестоко зарезал, а тело попытался сжечь. Останки молодой человек закопал. При этом отмечается, что в деле фигурирует ещё один подозреваемый, однако никаких подробностей о нём пока нет.

Ранее Лайф рассказывал о не менее жестоком убийстве в Омске: местный житель прочитал переписку своей жены, подкараулил её любовника и зарезал его на глазах у соседей. Всё происходящее очевидцы сняли на камеру.

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