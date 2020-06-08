В Татарстане подросток зарезал отца и ранил мать за то, что они не уделяли ему внимания

В Татарстане 18-летний подросток одной из деревень Сабинского района напал с ножом на своих родителей, а после порезал себя. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике.
Сообщается, что ночью 7 июня молодой человек несколько раз ударил ножом 56-летнего отца и 53-летнюю мать. А после, чтобы отвести от себя подозрения, ранил себя и поджёг дом. Соседи, увидев огонь, вызвали спасателей, которые и доставили семью в больницу. От полученных травм отец скончался через несколько часов, мать находится в тяжёлом состоянии.
Подросток признался в преступлении, сообщив, что заранее готовился к убийству родителей, которые якобы не уделяли ему должного внимания. Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство двух или более лиц", в ближайшее время они обратятся в суд с ходатайством о заключении под стражу подозреваемого.