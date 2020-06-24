"Просто исключено!" Путин рассказал, кому нет места в его окружении

Директор музея-усадьбы Сергея Рахманинова "Ивановка" Александр Ермаков, которому была присуждена госпремия в области литературы и искусства, пригласил президента РФ Владимира Путина в учреждение и пообещал "принять на перевоспитание" тех, кто сомневается в силе и мощи России. В ответ на это глава государства подчеркнул, что в его окружении не может быть таких.

— Кто сказал?! Надеюсь, в вашем окружении нет людей, которые не верят в Россию? В моём окружении не может быть таких, которые не верят в Россию. Просто исключено! — сказал президент.