Названа причина крушения самолёта A320 в Карачи. Не обошлось без коронавируса

Причиной авиакатастрофы пассажирского самолёта Airbus A320 "Международных авиалиний Пакистана" 22 мая стало отвлечённое внимание пилотов, которые во время захода на посадку обсуждали ситуацию с коронавирусом в мире. Об этом сегодня во время доклада об инциденте заявил министр гражданской авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан.

— Весь полёт пилоты обсуждали коронавирус. Они были не сосредоточены и говорили о коронавирусе, от которого пострадали их семьи... Очень грустно, что самоуверенность и отвлечённое внимание стали причиной такого крупного инцидента, — приводит его слова ТАСС .

По его словам, ошибки допустили как пилоты, так и диспетчеры. Так, во время захода на посадку высота лайнера была почти в три раза больше, чем должна была быть на тот момент. Кроме того, за пять морских миль экипаж убрал шасси, хотя до этого они были выпущены. Также после посадки "на брюхо" диспетчеры не сообщили об этом экипажу самолёта. В результате повреждённые двигатели отказали сразу после ухода лайнера на второй круг.