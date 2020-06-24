МВФ спрогнозировал падение ВВП России на 6,6% в 2020 году

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой апрельский прогноз по ВВП России. Согласно оценке экспертов, он упадёт на 6,6% в 2020 году, но вырастет на 4,1% в 2021 году.

— Вызванные пандемией сбои, а также значительное снижение располагаемого дохода для экспортёров нефти после резкого снижения цен на топливо приведут к резкому экономическому спаду в России, а также в ряде других стран, — говорится в июльском бюллетене МВФ "Перспективы развития мировой экономики".

Согласно документу, фонд ухудшил свои прогнозы по российскому ВВП в 2020 году на 1,1 процентного пункта (п.п.), а в следующем году — улучшил на 0,6 п.п. При этом МВФ включил рубль в список валют, "которые значительно ослабли в предыдущие месяцы, но с апреля усилились". В перечень также попали австралийский доллар, норвежская крона, индонезийская рупия, мексиканский песо и южноафриканский рэнд.