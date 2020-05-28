В апреле ВВП РФ снизился на 12% в годовом выражении

ВВП России в минувшем апреле упал на 12% в годовом значении, а за четыре месяца показатели снизились на 1,9%. Такие данные в своём отчёте приводит Минэкономразвития РФ.

— ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% в годовом выражении (март — рост на 0,8%, I квартал 2020 года — 1,6%, 2019 год — 1,3% в годовом выражении). Снижение ВВП за четыре месяца оценивается на уровне 1,9% в годовом выражении, — говорится в сообщении.

Отмечается, что снижение экономической активности в базовых отраслях и секторе услуг обусловлено рядом мер, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции.

В частности, объём платных потребительских услуг снизился на 37,5%. Оборот розничной торговли — на 23,4% в годовом выражении. Менее существенным выглядит снижение в обороте продовольственных товаров — на 9,3%.