ВОЗ ожидает, что число заражённых CoViD-19 в мире вскоре превысит 10 миллионов

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что порог в десять миллионов заражённых коронавирусной инфекцией мир перешагнёт уже на следующей неделе. Об этом заявил глава организации Тедрос Аданом Гебреисус в ходе брифинга в Женеве.

— В первый месяц этой вспышки в ВОЗ поступили сообщения о менее чем десяти тысячах случаев, а за последний месяц пришли сведения о более чем четырёх миллионах, — рассказал глава объединения.

Так Гебреисус напомнил, что на борьбу с пандемией CoViD-19 необходимо бросать все имеющиеся силы. Одним из наиболее важных инструментов борьбы с вирусом он назвал кислород для пациентов, заболевание у которых проходит в тяжёлой форме. По его словам, при нынешних темпах распространения эпидемии ежедневно требуется около 620 тысяч кубических метров кислорода. При этом компании, которые производят кислородные концентраторы, не справляются со спросом.