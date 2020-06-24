Сказали сексу "хватит"! В Китае одели всех женщин в видеоиграх

Цензура в видеоиграх, как бы это странно ни звучало, обычное дело. Часть контента из некоторых игр вырезают в ряде европейских стран, в Японии, России и не только. Причём в России делают это гораздо реже и гуманнее, чем, например, в той же Германии. Но не о России сегодня пойдёт речь. Нет в мире страны, кроме Китая, где власти не просто модерируют контент, а диктуют правила разработчикам.

Правила, без соблюдения которых игре просто не позволят издаться в стране. Как следствие, китайцы играют в версии популярных игр вроде World of Warcraft и PUBG, про которые остальной мир даже не слышал.

Впрочем, гораздо чаще для Китая создаются абсолютно новые игры. Игры, в которых нельзя убивать, не существует нежити и так далее. Рассказываем про самые дикие правила китайского рынка видеоигр.

Игра не должна порочить безупречный имидж Китая

Иначе вечный бан. Критика Китая — это в принципе верный способ нарваться на блокировку в Поднебесной.

Например, ещё в 2004 г. там запретили игру про Вторую мировую войну — Hearts of Iron. Хватило малого: разработчики просто расставили границы государств на карте не так, как хотелось КНР. Авторы Hearts of Iron прилепили Тайвань и Тибет к Японии. Ещё один пример. Уже в 2013 г. Игра Battlefield 4. Роль Китая — враг всего остального мира. Судьба — перманентная блокировка.

А вот если сделать игру с патриотическим посылом... Да ещё и с историческим сеттингом (например, про эпоху Троецарствия), то проекту, скорее всего, не просто дадут зелёный свет, но и быстрее протащат через все инстанции цензоров.

Враг не истекает кровью и не умирает — он устаёт и сдаётся

Да, вы всё правильно поняли. В версиях игр для Китая запрещено изображение крови и убийства в каком бы то ни было виде.

Пожалуй, самый яркий пример — PUBG (в Китае называется Game for Peace). Это очень популярная игра в жанре "королевская битва", где целью является убийство 99 из 100 игроков. Причём убить их надо не уморительными шутками, а огнестрельным или холодным оружием.

В Китае, разумеется, всё наоборот. Люди высаживаются на остров не ради кровавой бойни, а ради игры в пейнтбол. Иначе как объяснить, что при выстреле в противника из него летит не кровь, а клубы зелёного дыма? И да, если попасть в противника несколько раз, он не умрёт, а просто присядет на корточки и сдастся, помахав рукой на прощание.

Сетевой шутер Counter-Strike в Поднебесной тоже отличается от версии, которую знают в остальном мире. Там при попадании во врагов из них хлещет чёрная виртуальная жидкость вместо красной.

В большинстве других случаев, к слову, разработчики в принципе откачивают из персонажей всю кровь. Поэтому при ранении из их тел ничего не льётся. Пример — карточная игра Hearthstone от Blizzard.

В один момент с иллюстраций почти всех карт исчезла кровь. В некоторых случаях жестокие сцены, подразумевающие появление крови, заменили на более мирные.

Китайские дети не боятся скелетов и зомби

Потому что банально не знают о них. Ведь в Китае в принципе всякое изображение костей, черепов, мертвецов, зомби и могил табуировано. Ну, во всяком случае, так принято считать в остальном мире. Ибо всякое упоминание смерти и загробной жизни у китайцев ассоциируется с предками. А предки там, как известно, самое святое.

За примерами снова обратимся к играм компании Blizzard. В Hearthstone есть персонаж, которого зовут Рыцарь-скелет. В международной версии игры он представляет из себя истлевшее тело человека в рыцарских наплечниках с огромным мечом в руке. В китайской — всё то же самое, только к наплечникам прибавились шлем и нагрудник. Никаких костей за одеянием, разумеется, не видно.

А сколько пришлось провести дополнительной работы авторам World of Warcraft? В дополнении The Burning Crusade разработчики перерисовали с десяток персонажей и переделали как минимум одну локацию — кладбище. С неё стёрли все могилы.

В чужую страну со своими пороками не лезут

В конце 2018 г., вскоре после запуска Steam в Китае, одной из первых новую аудиторию освоить захотела французская компания Ubisoft. Посредством сетевого шутера Rainbow Six Siege.

Первым делом из игры откачали всю кровь. Причём это касается не только персонажей, но и локаций. На тех картах, где по сюжету случилась жестокая стычка, со стен, пола и мебели стёрли все брызги.

Потом досталось азартным играм и алкоголю. Ведь играм в Поднебесной запрещено акцентировать внимание на этих вещах. А в Rainbow Six Siege на одной из локаций есть и игровые автоматы, и барная стойка. Ничего этого в китайской версии не осталось.

О, закрой свои бледные ноги. И руки, будь добра. И шею тоже

Но самое интересное — из Rainbow Six Siege стёрли всякие намёки на эротику. Даже такой безобидный, как неоновая вывеска, которая очень схематично изображает стриптизёршу.

Скриншот из игры © Final Fantasy XV

Несложно догадаться, что женские персонажи в китайских версиях игр в принципе носят больше одежды. Пример тому — богиня Шива из Final Fantasy XV. Тогда как в остальном мире её костюм едва прикрывает причинные места, в Китае богиню нарядили в комбинезон с абстрактным узором. А ещё исправили бледный тон кожи героини. Видать, чтобы за мёртвую не сочли.

Разработчики "Ведьмака", было дело, замаскировали на всех картах в "Гвинте" всякие намёки на декольте и тем более поцелуи. Изменения можно рассмотреть на видео выше.

Почему требования такие жёсткие?

Ну, самая очевидная причина — это закон. Закон, который требует, чтобы все виды медиа были если не стерильными, то около того: без насилия, без секса, без ужасов, без наркотиков и т.д.

Другая причина — специфичный подход к ранжированию видеоигр. Если в Европе, США и России есть возрастные ограничения, которые подразумевают маркировку типа 0+, 6+, 12+ и так далее, то в Поднебесной такой системы нет — все игры должны быть доступны всем.

Скриншот из игры © Age of Wushu

Ещё в Китае с чужих спрашивают больше. Взять тех же самых скелетов. На самом деле мораторий на костяных действует только для иностранных издателей. В китайских же играх от китайских разработчиков нежить нет-нет да появляется. Взять хотя бы Age of Wushu от Snail Games и 倩女幽魂 от Netease. В них есть и черепа, и скелеты.

Значит ли это, что китайцы действительно отрезаны от всех игр, которые не прошли цензуру?

Конечно же нет. В 2019 г. портал Eurogamer опубликовал большой репортаж про рынок видеоигр в Китае. Из материала следует, что в стране процветает "чёрный" рынок консолей, дисков и ключей для активации цифровых копий. Xbox, PlayStation и Nintendo, к слову, были запрещены в стране около 15 лет (с 2000 по 2014 гг). И всё это время как минимум в Шанхае работал (и работает) огромный торговый центр, где можно купить не только приставки, но и игры, не прошедшие цензуру.