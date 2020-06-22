Рынок труда в Minecraft. Кто и как зарабатывает на виртуальном строительстве

Петербургский Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова поставил сокращённую версию "Вишнёвого сада". Рассказываем, кто помог театру создать виртуальные декорации и может ли этот "кто-то" создать под заказ в Minecraft что-нибудь другое.

Что произошло?

В прошедший выходной, 14 июня, на ютуб-канале и в группе Большого драматического театра (БДТ) в соцсети "ВКонтакте" состоялась трансляция сжатой до 16 минут постановки "Вишнёвого сада". Помимо хронометража уникальной эту версию культовой пьесы Антона Павловича Чехова делают и декорации. Действие постановки развернулось в мире видеоигры Minecraft. Специально для "Вишнёвого сада" БДТ разжился виртуальной версией.

По виртуальной сцене вместо актёров перемещались 3D-модели, стилизованные под персонажей. Но озвучивали их в режиме реального времени настоящие артисты БДТ: Ирина Патракова (Раневская), Максим Бравцов (Лопахин), Алексей Фурманов (Гаев) и Виктор Княжев (Рассказчик). Роль Фирса сыграл зомби под управлением компьютера. Режиссёром постановки выступил Эдгар Закарян. Реплика БДТ в Minecraft создавалась под руководством архитектора Андрея Воронова.

В дальнейшем театр обещает поставить в видеоигре ещё несколько классических произведений из школьной программы.

Театр сам сделал декорации?

Нет. БДТ помогли разработчики из проекта "Школакола". Специалисты этой организации занимаются геймификацией образовательных материалов для детей в возрасте от 7 до 13 лет, делают игры и интерактивные фильмы в мире Minecraft.

У проекта "Школакола" есть дидактические материалы для дошкольников и младшеклассников по русскому языку, английскому языку, литературе, математике, окружающему миру, логике, физике и не только.

Разумеется, доступ к контенту открывается за деньги. А именно по актуальной ныне подписной модели. Тариф — 950 рублей в год.

Ух ты! А это только наши додумались так использовать Minecraft?

Нет. Minecraft давно применяется в некоторых школах в качестве образовательной среды. Для этого Microsoft ещё в 2016 году выпустила специальную версию игры — Minecraft: Education Edition. Она представляет собой клиент для преподавателя, клиент для учащихся, а также набор миров, адаптированных под образовательные программы. Правда, под программы американских школ и ряда европейских. Но не российских. Что, впрочем, ничуть не мешает российским энтузиастам использовать Minecraft в образовательных целях без поддержки Microsoft. Пожалуй, самый громкий прецедент случился в начале мая.

На фоне разгара эпидемии студенты Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) при поддержке администрации вуза построили в видеоигре копию учебного корпуса, что располагается на Покровском бульваре в Москве. На открытии заведения выступил ректор школы Ярослав Кузьминов, а после состоялся концерт, на котором выступил в том числе и Валерий Меладзе.

До этого, к слову, в СМИ распространился случай из Ростова-на-Дону. Ещё в середине марта Донской государственный технический университет провёл лекцию по функциональному программированию в Minecraft.

ВШЭ планирует использовать цифровую версию вуза как минимум для проведения дней открытых дверей и общения студентов и педагогов. Высказывались мысли и о проведении лекций и семинаров в виртуальной альма-матер.

Важно в этом событии и то, что энтузиазмом ВШЭ заразились другие крупные российские вузы. МГУ, СПбГУ, МФТИ и другие учебные заведения тоже начали работу над возведением собственных виртуальных корпусов. Всего подобных проектов на сегодняшний день более десятка.

А могу я у кого-нибудь заказать уникальный контент для Minecraft? Например, для ребёнка, который обожает эту игру

За ваши деньги — любой каприз. Найти специалиста по строительству в Minecraft проще простого. Надо только знать своего рода кодовое слово. Точнее — сленговое.

Строители в Minecraft называют себя на английский лад — билдерами. Некоторые работают поодиночке. Другие собираются в команды. Найти тех и других довольно просто. Достаточно загуглить "билдеры Minecraft "ВКонтакте". Поисковик выдаст десятки ссылок на тематические группы и сообщества в соцсети.

На этом этапе важно не нарваться на какого-нибудь дилетанта. Последние, впрочем, опознаются довольно просто, поскольку являются младшеклассниками. Да-да, парни и девушки в возрасте 10–12 лет тоже порываются заработать.

Другим признаком неопытности строителя является отсутствие портфолио. Профессионалы часто прикладывают его к своим объявлениям о поиске заказчиков. По ним можно определить как минимум специализацию билдера. Кто-то, например, лучше работает с органикой, а другой — в средневековом стиле.

Самым, пожалуй, верным решением является обращение к команде строителей. Поскольку их зачастую формируют самые мотивированные геймеры, те, для кого Minecraft не хобби, а работа.

Цены разные. От одной-двух сотен рублей до того, как договоритесь. Всё зависит от масштаба мира и уникальности ландшафта. В последнем случае важно понимать, что клиентами билдеров являются не столько школьники и их родители, сколько владельцы серверов. Строители оформляют голые миры, чтобы у их посетителей были хоть какие-то квесты и активности. Довольно часто в таких случаях билдеры прибегают к типовой застройке и используют распространённые наборы текстур и ассеты.