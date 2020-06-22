Два брата, которые провели за решёткой 24 года из-за ложных обвинений, получили компенсацию в 263 млн

Эрик Симмонс и Кеннет Макферсон из Мериленда, США, больше двадцати лет назад оказались не в том месте и не в то время. В 1995 году парней осудили за убийство 21-летнего парня, которого братья не совершали. Причём у обоих было алиби — Эрик спал дома, а Кеннет был на вечеринке, где его видели десятки человек. Но оба свидетеля заявили, что именно эти парни убили несчастного, пишет Unilad.
Фото © Facebook / Mid-Atlantic Innocence Project
Независимой организации "Проект "Невиновность", которая занимается делами осуждённых, чья история кажется подозрительной, удалось докопаться до сути. Оказывается, один свидетель — информатор, которому приплачивала полиция, увидел преступление из квартиры, находящейся за 45 метров от места совершения. А второй — 13-летний мальчик, которому, по информации организации, угрожали, что если он не укажет на братьев, то убийство повесят на него.
Фото © Twitter / Exoneration Registry
Обратив внимание властей на это возмутительное дело, организации удалось добиться освобождения Эрика и Кеннета, которые отсидели в тюрьме 24 года. Сейчас мужчинам по 49 лет, и свои лучшие годы они провели за решёткой. В качестве извинения власти города выдали братьям компенсацию в размере 3,8 млн долларов (около 236 млн рублей). Эрик и Кеннет были рады такой выплате, но, к сожалению, она не могла исправить содеянного.
Фото © Twitter / Barry Simms
Моя мама умерла в 2009-м, и я не смогу вернуться назад. Деньги не сотрут все воспоминания, как охранники толпой набрасывались на нас, избивали и отправляли в карцер
Эрик Симмонс
WOW-news
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