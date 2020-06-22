Бывшая жена рыженького из "Иванушек" полностью разделась, позируя перед дочерью ради удачного кадра

Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова, которая давно счастлива в браке с баскетболистом Андреем Кириленко, показала в "Инстаграме" кадр, который всколыхнул многих подписчиков. На нём Мария Лопатова предстала полностью обнажённой на фоне пустынного пейзажа, не побоявшись показать тело таким, какое оно есть. Блондинка лишь прикрыла самые пикантные места и спрятала глаза за очками, снабдив откровенный снимок хештегами #безфильтра, #эротика, #интимнепредлагать.

Фото © Instagram / mashalopatova

К фото Мария добавила подпись о том, что "завещала" органы науке. А в комментариях отметила, что автором снимка стала дочь. Впрочем, пользователи неоднозначно отреагировали на провокационный пост. "Мама Стифлера", "Ты огонь. Во всём", "Такая красивая женщина, но такой некрасивый кадр, поза, всё. Как можно себя взять и испортить", — выплёскивали эмоции юзеры.

Я решила посвятить себя науке. Я подумала, что исследования, научные статьи, "переменные" — мой конёк! :))))))) Кстати, тело и органы я тоже "завещала" науке Мария Лопатова

Фото © Instagram / mashalopatova, apollonov_ag

Однако смелость в самовыражении точно ценит её супруг. Мария прожила с Андреем Кириленко 19 лет и родила ему троих детей. Жена не устаёт признаваться спортсмену в любви. Так, она нежно поздравляла его с Днём святого Валентина, а в одном из постов писала, что хочет умереть с мужем в один день: "Каждый раз, когда он уезжает, я всегда на секунду думаю, что могу больше никогда его не увидеть. Поэтому всегда пишу ему, что люблю и хочу умереть с ним в один день, через 40 лет приблизительно".

<...> Напомню всем, что уже 19 лет Валентин у меня один и тот же. Каждый день с тобой как новый, а вкус всё тот же... сладенький Мария Лопатова

Справа — Мария с мужем Андреем Кириленко. Фото © Instagram / mashalopatova

Но и с бывшим мужем — солистом "Иванушек International" Андреем Григорьевым-Апполоновым — Марии удалось сохранить тёплые отношения. Экс-влюблённые были вместе три года, ждали появления на свет малыша, однако у девушки случился выкидыш. По её словам, эта "страшная история" отдалила их друг от друга, передавал Starhit. Однако сейчас Лопатина нередко ностальгирует по тем временам, выкладывая фото, где они с Андреем молодые.