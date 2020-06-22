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Опубликовано 22 июня 2020, 08:31
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Ларису Ивановну хочу: 7 желанных советских актрис, сыгравших роли стюардесс в наших любимых фильмах

Оглавление
Наталья Кустинская, "Королевская регата"
Татьяна Доронина, "Ещё раз про любовь"
Светлана Светличная, "Неподсуден"
Елена Проклова и Марина Поляк, "Мимино"
Александра Яковлева, "Экипаж"
Эве Киви, "713-й просит посадку"

Бортпроводница — профессия сложная, но привлекательная для девушек. Отечественные режиссеры это прекрасно осознавали.

Наталья Кустинская, "Королевская регата"

Фото © Кинопоиск

Фото © Кинопоиск

Фильм "Королевская регата" провалился в прокате в 1966 году, несмотря на то что главную роль в нём сыграла одна из самых красивых и желанных актрис советского кино Наталья Кустинская. Режиссёром был её муж Юрий Чулюкин. В том же году они развелись.

Татьяна Доронина, "Ещё раз про любовь"

Фото © Кинопоиск

Фото © Кинопоиск

Фильм вышел на экраны в 1968 году и стал лидером проката. За год его посмотрели 40 млн зрителей, а Татьяна Доронина закрепила за собой статус звезды и народной любимицы.

Светлана Светличная, "Неподсуден"

Фото © Кинопоиск

Фото © Кинопоиск

Светличная сыграла в "Неподсудном" роль стюардессы Вики. Это не главная роль, но актриса сумела произвести яркое впечатление на зрителей. В 1969 году плакат со Светланой в форме стюардессы — одна из самых желанных вещей для любого советского мужчины.

Елена Проклова и Марина Поляк, "Мимино"

Фото © Кинопоиск

Фото © Кинопоиск

Елену Проклову по праву можно считать главной стюардессой советского кино. Роль в "Мимино" принесла Прокловой успех, хотя к 1977 году, когда вышел этот фильм, у неё за плечами уже были роли в "Снежной королеве" и "Гори, гори, моя звезда". А вот Марина Поляк только начинала свою кинокарьеру. В будущем она не станет звездой экрана, зато выйдет замуж за Михаила Швыдкого — экс-министра культуры России.

Александра Яковлева, "Экипаж"

Фото © "Кинопоиск"

Фото © "Кинопоиск"

Именно Александра Яковлева стала первой советской актрисой, сыгравшей в откровенной постельно-эротической сцене, когда, как известно, секса в стране не было. Роль принесла актрисе популярность, но в 1993 году она ушла из кино.

Эве Киви, "713-й просит посадку"

Фото © "Кинопоиск"

Фото © "Кинопоиск"

В 1962 году, когда на экраны вышел первый в СССР фильм-катастрофа, Эве Киви была малоизвестной советской актрисой. Но роль миловидной стюардессы также сделала её одной из самых желанных женщин Союза.

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Как выглядели советские актёры, их дети и внуки в одном и том же возрасте
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Фото © Кинопоиск

Семен Хафизов
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