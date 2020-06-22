Ларису Ивановну хочу: 7 желанных советских актрис, сыгравших роли стюардесс в наших любимых фильмах
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Бортпроводница — профессия сложная, но привлекательная для девушек. Отечественные режиссеры это прекрасно осознавали.
Наталья Кустинская, "Королевская регата"
Фото © Кинопоиск
Фильм "Королевская регата" провалился в прокате в 1966 году, несмотря на то что главную роль в нём сыграла одна из самых красивых и желанных актрис советского кино Наталья Кустинская. Режиссёром был её муж Юрий Чулюкин. В том же году они развелись.
Татьяна Доронина, "Ещё раз про любовь"
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Фильм вышел на экраны в 1968 году и стал лидером проката. За год его посмотрели 40 млн зрителей, а Татьяна Доронина закрепила за собой статус звезды и народной любимицы.
Светлана Светличная, "Неподсуден"
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Светличная сыграла в "Неподсудном" роль стюардессы Вики. Это не главная роль, но актриса сумела произвести яркое впечатление на зрителей. В 1969 году плакат со Светланой в форме стюардессы — одна из самых желанных вещей для любого советского мужчины.
Елена Проклова и Марина Поляк, "Мимино"
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Елену Проклову по праву можно считать главной стюардессой советского кино. Роль в "Мимино" принесла Прокловой успех, хотя к 1977 году, когда вышел этот фильм, у неё за плечами уже были роли в "Снежной королеве" и "Гори, гори, моя звезда". А вот Марина Поляк только начинала свою кинокарьеру. В будущем она не станет звездой экрана, зато выйдет замуж за Михаила Швыдкого — экс-министра культуры России.
Александра Яковлева, "Экипаж"
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Именно Александра Яковлева стала первой советской актрисой, сыгравшей в откровенной постельно-эротической сцене, когда, как известно, секса в стране не было. Роль принесла актрисе популярность, но в 1993 году она ушла из кино.
Эве Киви, "713-й просит посадку"
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В 1962 году, когда на экраны вышел первый в СССР фильм-катастрофа, Эве Киви была малоизвестной советской актрисой. Но роль миловидной стюардессы также сделала её одной из самых желанных женщин Союза.
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