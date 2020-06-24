Бабушка всю жизнь была неуверенной в себе, но лишь седина исправила это, и сейчас она модель Vogue

Отец Кэролайн ушёл из семьи, когда она была ещё маленькой. Это сильно отразилось на уверенности девочки в себе, и с годами ситуация лишь ухудшалась. Чем старше становилась женщина, тем больше она стеснялась себя и своих седых волос. А страх перед возрастом не раз доводил британку до депрессии. Благо это история со счастливым финалом. Теперь у матери двоих детей нет времени комплексовать, ведь её карьера модели идёт полным ходом.

Фото © Instagram / carolinelabouchere

В конце 2017 года её 23-летняя дочь, а по совместительству модель Амелия рассказала своему боссу, который искал седовласую женщину в агентство, про свою маму. С тех пор Кэролайн прекратила тщетные попытки сохранить молодость и вместо этого сосредоточилась на своей натуральной красоте. Никакой краски для волос, "антивозрастных" кремов и инъекций ботокса. Лабучер уверена: единственное старение, от которого нужно бежать, это то, что происходит у вас в голове. Но немного профессионального ухода за кожей ещё никому не повредило.

Дорогие кремы и процедуры необязательно путь вперёд. Раньше я пробовала ботокс и филлеры. Но если что и может помочь, так это консультация у толкового дерматолога. Сейчас я гораздо увереннее и смелее, чем когда мне было двадцать и тридцать лет. Когда я иду на мероприятия, я практически ни в чём себе не отказываю Кэролайн Лабучер

Фото © Instagram / carolinelabouchere

Сейчас Лабучер сконцентрировалась не на ускользающей молодости, а на здоровье. Чтобы поддерживать себя в форме, женщина регулярно занимается спортом. Мало того, модель не забывает про здоровую диету, так что теперь никакие искушения ей нипочём.

Мой секрет элегантного старения — это сон, питание, физическая нагрузка и чувство собственного достоинства. Это лучшее из того, что у меня есть Кэролайн Лабучер

Фото © Instagram / carolinelabouchere