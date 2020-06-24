Жильцы переехали, захватив с собой дом, и пользователи в восторге от такого "лайфхака"

Если жилец вынужден переезжать, ему необязательно расставаться со своим домом. По крайней мере, такая практика существует в некоторых странах Юго-Восточной Азии. Так, в соцсетях стал вирусным ролик, снятый в деревне Бале Бусу Мутиара, провинция Ачех, Индонезия.

На его кадрах можно видеть, как местные жители помогают семье перебраться на новое место. Для этого они приподнимают стоящий на сваях дом и с помощью палок и досок начинают двигать его вперёд. По словам одного из жителей деревни, в этом нет ничего особенного, просто часть местной культуры, пишет Newsflare.

В то же время в Сети снова стал распространяться ещё один ролик с похожей практикой. Только в этом случае соседи переезжающих перенесли его своими силами, подняв на руки. Необычная традиция вызвала немало удивления у пользователей из других уголков мира. Они сочли её забавной, хотя и довольно суровой, ведь потребуется немало людей и сил, чтобы доставить дом в нужное место. Однако возможность взять с собой любимое жилище многим пришлась по душе.